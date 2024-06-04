Командирские полеты начались в полку морской авиации Балтфлота

В учениях задействовано свыше 10 вертолетов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Подразделения морской авиации Балтийского флота отрабатывают навыки в воздухе в рамках командирских полетов, задействовано более 10 вертолетов, сообщается на сайте Минобороны РФ во вторник.

"В течение нескольких дней командиры авиационных подразделений и их заместители выполнят упражнения летной подготовки в дневное и ночное время на поисково-спасательных и противолодочных вертолетах Ка-27, ударных и транспортных вертолетах Ми-24 и МИ-8. В общей сложности задействовано свыше 10 вертолетов, а также различная аэродромная техника", - говорится в релизе.

Планируется проверить методические навыки летного инструкторского состава. Летчики отработают взаимодействие с руководством на аэродроме при взлете, заходе на посадку и уходе на второй круг. Они также отработают посадку в ночных условиях и при метеоминимуме, на палубу авианесущих кораблей и пилотирование над водной поверхностью на малых и сверхмалых высотах, сообщили в ведомстве.

"Кроме того, летчики выполнят посадки с самостоятельным подбором площадки с воздуха", - добавили там.

"Основной задачей данных полетов является выработка единой методики обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки", - отметили в Минобороны.