Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Командирские полеты начались в полку морской авиации Балтфлота

В учениях задействовано свыше 10 вертолетов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Подразделения морской авиации Балтийского флота отрабатывают навыки в воздухе в рамках командирских полетов, задействовано более 10 вертолетов, сообщается на сайте Минобороны РФ во вторник.

"В течение нескольких дней командиры авиационных подразделений и их заместители выполнят упражнения летной подготовки в дневное и ночное время на поисково-спасательных и противолодочных вертолетах Ка-27, ударных и транспортных вертолетах Ми-24 и МИ-8. В общей сложности задействовано свыше 10 вертолетов, а также различная аэродромная техника", - говорится в релизе.

Планируется проверить методические навыки летного инструкторского состава. Летчики отработают взаимодействие с руководством на аэродроме при взлете, заходе на посадку и уходе на второй круг. Они также отработают посадку в ночных условиях и при метеоминимуме, на палубу авианесущих кораблей и пилотирование над водной поверхностью на малых и сверхмалых высотах, сообщили в ведомстве.

"Кроме того, летчики выполнят посадки с самостоятельным подбором площадки с воздуха", - добавили там.

"Основной задачей данных полетов является выработка единой методики обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки", - отметили в Минобороны.

Балтфлот Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский космонавт Кононенко обновил мировой рекорд по суммарной длительности полетов

Российский космонавт Кононенко обновил мировой рекорд по суммарной длительности полетов

Путин заявил о необоснованной коммерциализации физкультуры и спорта в РФ

Путин заявил о необоснованной коммерциализации физкультуры и спорта в РФ

Что произошло за день: вторник, 4 июня

Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за почвенной засухи

Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ

Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ

Минфин вторую неделю подряд не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });