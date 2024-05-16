Уровень Тобола в тюменском селе Иевлево за сутки поднялся на 8 см

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол за минувшие сутки повысился в двух населенных пунктах Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась на 8 см - до 674 см, в селе Коркино Упоровского района - на 1 см, до 840 см.

В городе Ялуторовске вода в Тоболе за сутки не повысилась, уровень реки составляет 743 см (критическая - 850 см);

При этом в селе Упорово, райцентре Упоровского района, уровень Тобола продолжает падать, снизившись за сутки на 6 см - до 836 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы более 4 тыс. человек.