Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки до 8 см

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 мск) 16 мая уровень реки в селе Абатском - райцентре Абатского района - упал на 8 см, до 1116 см (критическая отметка - 960 см).

В городе Ишиме уровень воды снизился на 7 см - до 887 (критическая отметка - 850 см), в селе Викулово - райцентре Викуловского района, - на 5 см, до 1111 см (критическая отметка - 1000 см), в селе Ильинка Казанского района - на 2 см, до 787 см (критическая отметка - 800 см).

Режим ЧС из-за паводка действует в Тюменской области с 8 апреля. Из зон подтопления эвакуированы свыше 4 тыс. человек.