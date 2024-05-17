Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, к 08:00 (06:00 по Москве) 17 мая уровень реки в селе Абатском - райцентре Абатского района - упал на 10 см, до 1106 см (критическая отметка - 960 см).

В городе Ишиме уровень воды снизился на 7 см - до 880 (критическая отметка - 850 см), в селе Викулово - райцентре Викуловского района, - на 5 см, до 1106 см (критическая отметка - 1000 см), в селе Ильинка Казанского района - на 2 см, до 785 см (критическая отметка - 800 см).

Ранее сообщалось, что в Абатском уровень в реке опустится ниже отметки "опасные явления" с 25 по 28 мая, в селе Викулово вода - с 23 по 27 мая, в городе Ишиме спад в реке ниже критической отметки будет, предположительно, с 18 по 20 мая.

Режим ЧС из-за паводка действует в Тюменской области с 8 апреля. Из зон подтопления эвакуированы свыше 4 тыс. человек.