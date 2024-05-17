Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:33

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки
Фото: ФедералПресс/ТАCC

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, к 08:00 (06:00 по Москве) 17 мая уровень реки в селе Абатском - райцентре Абатского района - упал на 10 см, до 1106 см (критическая отметка - 960 см).

В городе Ишиме уровень воды снизился на 7 см - до 880 (критическая отметка - 850 см), в селе Викулово - райцентре Викуловского района, - на 5 см, до 1106 см (критическая отметка - 1000 см), в селе Ильинка Казанского района - на 2 см, до 785 см (критическая отметка - 800 см).

Ранее сообщалось, что в Абатском уровень в реке опустится ниже отметки "опасные явления" с 25 по 28 мая, в селе Викулово вода - с 23 по 27 мая, в городе Ишиме спад в реке ниже критической отметки будет, предположительно, с 18 по 20 мая.

Режим ЧС из-за паводка действует в Тюменской области с 8 апреля. Из зон подтопления эвакуированы свыше 4 тыс. человек.

Хроника 30 марта – 17 мая 2024 годаПаводок в России
Ильинка Тюменская область Ишим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 102 беспилотника в четырех регионах РФ

Камбоджа выдала россиянина, обвиняемого в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря

Камбоджа выдала россиянина, обвиняемого в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря
Военная операция на Украине

Военные отражают атаку безэкипажных катеров в акватории Севастополя

Военная операция на Украине

Женщина и ребёнок погибли в результате атаки дрона в Белгородской области

Ракета "Союз-2.1б" с военными спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк

Yadro рассчитывает занять 10-15% рынка планшетов в России

Yadro рассчитывает занять 10-15% рынка планшетов в России
Военная операция на Украине

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили признаков запуска дронов с Запорожской АЭС

Что произошло за день: четверг, 16 мая

Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершилась

Британский военный атташе в Москве объявлен персоной нон грата

Британский военный атташе в Москве объявлен персоной нон грата
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });