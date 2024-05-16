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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Кремль не ждет результативности от участия Китая в швейцарской конференции по Украине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Участие Китая в конференции по Украине в Швейцарии не добавит результативности этому мероприятию, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сбалансированный подход китайцев любую конференцию может только облагородить, с нашей точки зрения, но это не добавит результативности именно этому мероприятию", - ответил он на вопросы, как в России относятся к возможному участию Китая в этой конференции и может ли КНР выступить посредником в урегулировании.

"Сама по себе эта конференция, с нашей точки зрения, вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно, потому что сам по себе состав участников... То есть без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно. Скорее всего, это будет такая пустая схоластика без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат", - сказал Песков.

Именно так, подчеркнул он, Россия и относится к этой конференции.

Дмитрий Песков Украина Швейцария Китай
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