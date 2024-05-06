КНР поддержит мирную конференцию, если за нее выступят и Москва, и Киев

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Китай выступит в поддержку проведения международной конференции по украинскому урегулированию, если за проведение такой встречи выступят и Киев, и Москва, сообщил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы выступаем за проведение, когда это будет возможно, международной мирной конференции, которую поддержат и Украина, и Россия", - сказал он, выступая перед прессой после переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию мероприятия вел Елисейский дворец.

Си Цзиньпин добавил, что на такой конференции все стороны должны находиться в равных условиях. На ней, по его мнению, "нужно справедливо рассмотреть все варианты урегулирования".

Китайский лидер предположил, что для того, чтобы в будущем найти способы решения украинского конфликта, "всем заинтересованным сторонам нужно возобновить контакты и диалог, чтобы вернуть взаимное доверие".

Кроме того, Си Цзиньпин поддержал идею приостановки вооруженных конфликтов в мире на время летней Олимпиады 2024 года в Париже.