Президент РФ приветствует расширение присутствия китайского автопрома в стране

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и намерена расширять сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров.

"Мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники", - сказал глава РФ.

Он отметил, что присутствие китайского автопрома расширяется за счет "честной конкурентной борьбы".

"Мы приветствуется сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше", - заявил Путин.