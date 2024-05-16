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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Президент РФ приветствует расширение присутствия китайского автопрома в стране

Президент РФ приветствует расширение присутствия китайского автопрома в стране
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и намерена расширять сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров.

"Мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники", - сказал глава РФ.

Он отметил, что присутствие китайского автопрома расширяется за счет "честной конкурентной борьбы".

"Мы приветствуется сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше", - заявил Путин.

Владимир Путин
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