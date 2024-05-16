Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином насыщенными и содержательными

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что состоявшиеся в Пекине переговоры с председателем КНР Си Сзиньпином были исключительно насыщенными и содержательными.

Отдельная встреча российского лидера с премьером Госсовета КНР Ли Цяном состоялась в четверг в рамках визита Путина в Китай. Ранее в этот день прошли его переговоры с председателем КНР.

"Я со своей стороны тоже очень рад с вами встретиться, обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в продолжение наших сегодняшних исключительно насыщенных и содержательных переговоров с председателем Си Цзиньпином", - сказал Путин в ходе встречи с премьером Госсовета.

Он отметил, что в подписанном лидерами России и Китая программном совместном заявлении об углублении отношений "поставлены новые масштабные задачи и долгосрочные ориентиры развития всего комплекса российско-китайских связей".

Принятие документа приурочено к отмечаемому в этом году 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, напомнил президент.

Путин поблагодарил Ли Цяна за приоритетное внимание, которое уделяют китайские коллеги укреплению взаимодействия двух стран в торгово-экономической сфере.

"Хочу выразить признательность вам лично, уважаемый господин премьер Государственного совета, всем коллегам из Государственного совета за то приоритетное внимание, которое вы уделяете укреплению российско-китайского многопланового взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической области", - обратился Путин к участникам переговоров.

Глава государства отметил, что "совместными усилиями удалось достичь впечатляющих результатов в практическом сотрудничестве".