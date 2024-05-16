Товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем в 2023 г. вырос на 40%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между РФ и КНР в 2023 году вырос на 40% и достиг $9,7 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

"Особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок - более чем в полтора раза, до $7,6 млрд (в 2023 году - ИФ). В целом же двусторонний оборот сельхозпродукцией увеличился на 40%, до $9,7 млрд", - сказал он.

Путин подчеркнул, что "есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее".

Как сообщалось в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, в 2023 году в натуральном выражении в КНР было поставлено 9,4 млн тонн продукции российского АПК, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Доля Китая в общем экспорте отечественных агротоваров составила 20,4%.

В стоимостном выражении основными товарными позициями были мороженая рыба (18%), рапсовое масло (17%), ракообразные (13,9%), подсолнечное масло (10,5%) и соевые бобы (7,8%).