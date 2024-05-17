Минсельхоз прогнозирует экспорт сельхозпродукции из России в 2024 году в объеме $45 млрд

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Экспорт сельхозпродукции из России в этом году может достичь $45 млрд, говорится в презентации главы Минсельхоза Оксаны Лут, представленной на на пленарной сессии "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в пятницу на международной выставке-форуме "Россия".

В 2023 году экспорт составил $43,5 млрд.

Глава Минсельхоза напомнила, что в соответствии с майским указом президента перед отраслью поставлена задача нарастить к 2030 году экспорт в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Исходя из того, что в 2021 году экспорт составил $37 млрд, в 2030 году он должен будет достичь $55 млрд, сообщается в презентации.

Еще одна задача, поставленная президентом, - увеличить к 2030 году по сравнению с 2021 годом производства продукции АПК на 25%.

Как сказано в презентации, в 2024 году по сравнению с 2021 годом производство должно вырасти на 2,9%.

По данным Росстата, в 2023 году по сравнению с 2022 годом сельхозпроизводство снизилось на 0,3% против роста на 11,3% в 2022 году.

Согласно основным параметрам макропрогноза на 2024-2027 годы, который был одобрен на заседании правительства в конце апреля, в 2024 году по сравнению с предыдущим годом производство сельхозпродукции может снизиться 1,9%. На 2025 год прогнозируется рост в 4%, на 2026 год - в 1,7%. Прогноз на 2027 год также составляет 1,7%.