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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Путин констатировал надежность России как поставщика энергоносителей в Китай

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия выступает надежным поставщиком энергоносителей для растущей экономики Китая, заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном президент России Владимир Путин.

Ключевой профильной сферой взаимодействия является энергетика. Россия - надежный поставщик энергоносителей для растущей китайской экономики", - сказал он.

Он напомнил, что в 2023 году были достигнуты рекордные уровни поставок Китаю российских нефти и газа.

Президент добавил, что страны расширяют кооперацию в промышленности, включая автомобили, увеличивают товарооборот в сельском хозяйстве.

"Согласованы и реализуются планы в сфере высоких технологий и новаций, включая космос, атомную энергетику. Есть осязаемые результаты в области строительства транспортной инфраструктуры", - отметил Путин.

Госсовет Китай Владимир Путин Ли Цян
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