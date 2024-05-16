Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Север" вглубь обороны ВСУ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о продвижении группировки войск "Север" в глубину обороны ВСУ, ударах по украинским силам в районе Дергачей, Липцов и Волчанска Харьковской области.

В сообщении Минобороны РФ в четверг говорится, что российские войска также нанесли поражение подразделениям украинского формирования "Кракен" и "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Антоновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

Противник потерял за сутки более 520 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, а также 152 мм САУ "Акация", говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман (ДНР). Отражены две контратаки противника в районах Берестового Харьковской области и Стельмаховки (ЛНР). ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, две 152 мм гаубицы Д-20, информирует Минобороны России.

По его данным, войска группировки "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Новоалександровки и Евгеновки (ДНР). Отражены восемь контратак противника в районах Архангельского, Соловьево, Уманское, Нетайлово и Новоселовка (ДНР). Потери украинской армии составили до 390 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм гаубица М777, 155 мм САУ М109 Paladin, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм САУ "Гвоздика".

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Великих Новоселок и Урожайного (ДНР). ВСУ потеряли до 125-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155 мм САУ Krab, 152 мм орудие "Гиацинт-Б", сказано в сообщении.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Нестерянки и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля, говорится в сводке.

Российские военные сбили три самолета МиГ-29 ВСУ и семь оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", 25 украинских дронов, пять реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад хранения безэкипажных катеров", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что поражен пункт временной дислокации украинского формирования "Сонечко" и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 113 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 600 самолетов, 274 вертолета, 24111 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16053 танка и других боевых бронированных машин, 1300 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21753 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.