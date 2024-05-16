В России за два года вдвое вырос спрос на яхтенные туры

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В России с 2022 года вдвое вырос спрос на яхтенные туры и внутри страны, и за рубежом, где лидирует по числу запросов Турция, сообщила глава комиссии Российского союза туриндустрии по яхтенному туризму, директор территориальных проектов в яхтенной компании ООО "Сила ветра" Анна Носова.

"Мы наблюдаем постоянную динамику роста. На примере яхтенной компании "Сила ветра" спрос с 2021 года вырос почти в 2,5 раза, если измерять по количеству новых клиентов. Ожидается, что в этом году тенденция сохранится. Мы полагаем, что спрос вырастет в 3 раза", - цитирует ее пресс-служба РСТ.

Среди зарубежных направлений, по словам Носовой, наиболее востребована Турция, яхтенный туризм там стал всесезонным. Ее популярность объясняется хорошим соотношением цены и качества. Кроме того, для поездки в Турцию не нужно оформлять визу. Среди зарубежных - Сейшелы, ОАЭ и Таиланд плюс растет спрос на яхтенные туры вдоль побережья Южной Африки.

Директор компании "Travel Regatta" Вениамин Бондарев также сообщил о росте спроса на яхтенный туризм в два раза за последние годы. Туристы его компании чаще всего выбирают такие направления как Сейшелы, Мальдивы, Турция, Маврикий и Шри-Ланка. Кроме того, туроператор начал предлагать африканские направления - Мадагаскар и Занзибар.

Растет интерес к яхтенному туризму и внутри России. По словам Носовой, туристов привлекают путешествия по Белому и Японскому морям.

"Например, в прошлом году осенью во время акции "черная пятница" яхтенные туры у побережья Владивостока были самыми покупаемым. Речь идет о пятидневном путешествии на яхте по Японскому морю", - рассказала Носова.

Яхтинг активно развивается в Петербурге и Москве, однако там он носит скорее спортивный характер. По словам президента Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасана Хаджиева, сейчас в России востребованы парусные регаты. Проводится все больше спортивных мероприятий, среди которых наиболее популярны состязания в классе спортивных яхт "МХ 700". Также растет число запросов на проведение корпоративных яхтенных регат.

Как подчеркивают эксперты, для развития яхтинга в России необходимо улучшение инфраструктуры, в том числе при государственной поддержке.

"Развитию яхтенного туризма в России будет способствовать строительство круглогодичных курортов в рамках проекта "5 морей и озеро Байкал". В частности, яхтенная инфраструктура будет создана на курортах "Белая Дюна" в Калининграде, "Новая Анапа" и "Санкт-Петербург Марина". Она также появится в каспийском прибрежном кластере в Дагестане", - считает Бондарев.

Концепция развития яхтенного туризма в России на период до 2030 года была принята в 2021 году. Согласно документу, в стране должна появиться или обновиться соответствующая инфраструктура в уже существующих центрах яхтенного туризма. Речь идет о таких регионах как Краснодарский и Приморский края, Республика Крым и Севастополь, Москва, Санкт-Петербург. Развитие яхтенного туризма также запланировано в ряде приволжских городов, а в Магадане к 2026 году должен появиться Морской туристический центр.