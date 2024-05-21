Туроператоры отметили рост спроса на отдых в Крыму этим летом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Продажи туров в Крым на лето идут активнее, чем в 2023 году, размещение в отелях полуострова остается самым доступным для туристов на Черноморском побережье, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Бронирования сейчас на 15-20% опережают показатели прошлого года, но год назад ситуация с турпотоком была плачевная. Туристов по-прежнему сдерживают опасения по поводу безопасности, поэтому и глубина продаж - максимум до июля, единично - август. При этом уже сделанные брони в любой момент могут отмениться", - сказал руководитель Крымского отделения РСТ, соучредитель группы компаний "Кандагар" Борис Зелинский.

По его словам, в Крыму стали чаще отдыхать сами крымчане. На праздники и уикенды отели, например, Ялты заполняются очень хорошо, "но до загрузки сезона 2021 года нам еще далеко". Зелинский отметил, что альтернативный автомобильный маршрут становится безопаснее, а также быстрее по сравнению с проездом по Крымскому мосту.

В компании "Дельфин" предстоящий сезон по Крыму оценивают позитивно: на майские праздники отправили на 35% больше туристов, чем год назад, по июню прирост составляет 50%. По словам гендиректора туроператора Сергея Ромашкина, турпоток в Крым может вырасти на 25% по итогам летнего сезона.

"Спрос хороший и, если информационный фон будет спокойным, сезон обещает быть значительно лучше предыдущего. Многое зависит от перевозки: как всегда, не хватает поездов, но, возможно, поставят дополнительные составы. Многие туристы едут на автомобилях. Через новые территории поток небольшой, не сравнить с 5 миллионами, прибывающими по мосту", - подчеркнул он.

Ромашкин добавил, что, хотя Крым за последние два года постепенно повысил цены на 10%, за это же время отели в Краснодарском крае подорожали на 25%.

"Поэтому Крым остается самым бюджетным вариантом поездки на Черное море. Средняя стоимость размещения на крымских курортах - в районе 4 тысяч рублей на человека в сутки в отеле 3-4* с завтраком", - заключил эксперт.