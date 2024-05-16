Минобороны РФ заявило об уничтожении 11 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили в Черном море безэкипажные катера ВСУ, следовавшие в направлении Крыма.

"16 мая около 14.00 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины", - сообщили в Минобороны РФ.

"11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - заявили в ведомстве.