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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Уничтожен еще один следовавший в направлении Крыма морской беспилотник

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская морская авиация около 15:30 четверга уничтожила еще один безэкипажный катер военно-морских сил Украины, следовавший в направлении Крыма, сообщает министерство обороны РФ.

"Безэкипажный катер был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - сказано в сообщении.

Цель была обнаружена в западной части акватории Черного моря, сообщает ведомство.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 11 безэкипажных катеров в Черном море.

Минобороны РФ
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