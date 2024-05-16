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Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах отменен в целях безопасности

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в Самарской области в этом году решено не проводить в целях безопасности, сообщается на сайте фестиваля.

"51-й Грушинский фестиваль летом 2024 года в традиционном формате и в привычном месте – на фестивальной поляне Мастрюковских озер – не состоится. Поляна будет закрыта для посещения и проезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение обусловлено в первую очередь "возможными рисками проведения в текущих условиях столь масштабного массового мероприятия".

"Вместе с тем в настоящее время мы готовим серию фестивальных концертов "На Грушинской волне", которые пройдут в Самарской области летом 2024 года. О программе будет сообщено дополнительно", - информируют организаторы.

В прошлом году юбилейный (50-й) фестиваль авторской песни собрал более 50 тыс. человек и впервые после пандемии COVID-19 продлился полные четыре дня на традиционной площадке.

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Самарская область Самара Грушинский фестиваль
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