Самарские власти анонсировали проведение летом Грушинского фестиваля

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Грушинский фестиваль традиционно пройдет в первые выходные июля на территории Мастрюковских озер, организатора определит конкурс, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Самарской области.

"Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина является народным достоянием и брендовым фестивалем Самарской области. Фестиваль планируется провести в традиционном формате на территории Мастрюковских озер в первые выходные июля. В бюджете Самарской области предусмотрены средства на организацию фестиваля. Организатор будет определен на конкурсной основе. Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Самарской области", - говорится в сообщении.

Организаторы Грушинского фестиваля на его официальной страницы заявили, что в 2025 году мероприятие не состоится из-за невозможности обеспечить безопасность для всех участников фестиваля.

"Как организаторы Грушинского фестиваля, мы вынуждены признать, что в этом году Грушинского фестиваля не будет. Законодательство предъявляет к организатору требования обеспечения должной безопасности для всех участников фестиваля. Нарушение этих требований влечет уголовную ответственность для организаторов," - пишут организаторы и добавляют, что в нынешних условиях не могут взять на себя такие обязательства.

"Мы предложили властям Самарской области разделить сферы ответственности. Чтобы мы отвечали за творческую часть организации фестиваля, а за безопасность, проживание, питание, вывоз мусора, парковку, торговлю и иные организационные вопросы отвечали соответствующие службы. Однако, увы, наше предложение не нашло поддержки", - говорится в сообщении.

Организаторы попросили не использовать название "Грушинский" при проведении фестиваля авторской песни, в случае если мероприятие все-таки состоится.

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке. Первый фестиваль состоялся в 1968 году. В некоторые годы количество гостей, посетивших фестиваль, превышало 200 тысяч.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки фестиваль прошел онлайн. В 2021 году было объявлено о традиционном формате фестиваля, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации он прошел лишь в формате городских концертов.

В 2022 и 2023 году фестиваль прошел в привычном формате. В 2024 году мероприятие было решено не проводить по соображениям безопасности.