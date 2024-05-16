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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

Районы Курской области подверглись атаке ВСУ

Пострадавших нет

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстрелах и атаках дронов со стороны ВСУ на территории региона в четверг.

"В течение дня обстреливались сёла Гуево, Свердликово, Горналь, Николаево-Дарьино и Лебедевка Суджанского района, пункт пропуска "Суджа", село Гордеевка Кореневского района, посёлки Краснооктябрьский и Новый Путь, село Попово-Лежачи Глушковского района. Никто из жителей не пострадал", - написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

По его сообщению, коптеры были сброшены рядом с деревней Городище Рыльского района, недалеко от села Горналь Суджанского района, в посёлке Тёткино и в селе Волфино Глушковского района. Он добавил, что пострадавших нет.

Средствами РЭБ были уничтожены коптеры рядом с сёлами Гордеевка и Троицкое Кореневского района, деревней Городище Рыльского района, пунктом пропуска "Суджа", хутором Олешня, сёлами Заолешенка и Горналь Суджанского района, сообщил Смирнов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Курская область
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