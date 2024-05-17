В Белгородcкой области запущена сирена ракетной опасности

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее власти Курской области сообщили об обстрелах и атаках дронов со стороны ВСУ на территории региона.