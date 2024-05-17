Десять беспилотников сбиты над Новороссийском

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили над городом Новороссийском 10 беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью киевский режим безуспешно пытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Благодарен нашим военнослужащим за слаженную и качественную работу.. Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников", - написал Кондратьев.

Он отметил, что в результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируют.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети", - добавил Кондратьев.