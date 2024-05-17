Глава Новороссийска призвал граждан оставаться в укрытиях на фоне атаки дронов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глава Новороссийска Андрей Кравченко подтвердил беспилотную воздушную атаку на город и призвал граждан не покидать помещений.

"Внимание! Подтверждается беспилотная воздушная атака! На улицу не выходить! Находиться в помещении! Отойти от окон!" - написал Кравченко в своем телеграм-канале.

В пресс-службе городской администрации добавили, что в настоящее время перекрыли всю улицу Магистральную.

Как сообщалось ранее, силы ПВО сбили над городом Новороссийском 10 беспилотников, пострадавших нет.