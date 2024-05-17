Путин отметил, что вопрос легитимности Зеленского должна решить правовая и политическая система Украины

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 21 мая должна решить правовая и политическая система этого государства, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия считать Зеленского после этой даты легитимным главой украинского государства.

"Мы раньше с ним (Зеленским) общались. Были в постоянном контакте до того, как (украинский) конфликт перешел в острую фазу вооруженной борьбы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.

"По поводу легитимности – на этот вопрос, прежде всего, должна ответить политическая и правовая система Украины", - отметил Путин.

Он указал, что в Конституции Украины "есть всякие варианты".

"Это вопрос оценки, эту оценку, конечно, прежде всего, должен дать Конституционный суд, да и вообще сама политическая и юридическая система Украины", - сказал Путин, подчеркнув, что для России "это, конечно, имеет значение, потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный", - сказал президент РФ.