Путин считает конференцию в Женеве попыткой навязать России условия

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает саммит по украинскому урегулированию, который пройдет в Швейцарии в середине июня, попыткой навязать России условия завершения конфликта. Он заявил об этом на пресс-конференции в Китае, когда его спросили, на каких условиях он согласился бы принять участие в швейцарской конференции.

"Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участия. Так нас не приглашают, а вы спрашиваете, на каких условиях. Ну, что же я буду сейчас условия выдвигать и проситься туда, если нас там не видят", - сказал Путин.

По его мнению, организаторы конференции хотят "как можно больше стран собрать, всех убедить, что самое лучшее предложение - это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить это в качестве ультиматума: "Видите, весь мир так считает, соглашайтесь", заявил Путин.

"Это что, способ ведения субстантивных, серьезных переговоров? Нет, конечно. Это попытка навязать. Вот была попытка нанести стратегическое поражение - не получилось. И попытка навязать закончится тем же самым", - подчеркнул он.

Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли президент, что уже достигнутые договоренности "должны быть усилены", Путин ответил: "Конечно, это база, понимаете? Они же (украинская сторона) парафировали (Стамбульские соглашения), но сам документ не подписан".

По словам президента, в документе были отражены "очень серьезные вопросы".

"Там вопросы, связанные с обеспечением безопасности Украины. Они так прописаны, что над этим мы еще как бы и подумать должны. Но в целом это база. Они прописаны украинской стороной. Думаю, что если не под диктовку, то с согласия западных спонсоров. Но там все жестко прописано с точки зрения их интересов. Там есть и нечто, что учтено, - имею в виду интересы России, с точки зрения нашей безопасности. Но там много вопросов, я даже не хочу вдаваться, я основные все положения помню", - сказал Путин.

"Но мы готовы обсуждать. Выбросили это. Хотели получить преимущества на поле боя, добиться стратегического поражения, не получилось - нате вам теперь наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати-то? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле", - подчеркнул глава государства.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по украинскому урегулированию. В этой встрече Россия участвовать не будет. В швейцарском правительстве ранее в мае уточнили, что были готовы направить России приглашение, однако Москва в нем заинтересована не была. При этом в заявлении правительства подчеркнули, что без России мирный процесс проходить не может.

Как заявлял в начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии без участия России быть не может. "О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой-то результативности можно говорить без участия России. Это совершенно невозможно", - сказал он.

Глава МИД Сергей Лавров 5 мая отмечал, что Россия не будет "участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Зеленского". "Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий", - заявил министр.