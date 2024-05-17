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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

РФ будет рассматривать последствия возможного ввода войск Франции на Украину после получения определенности от Макрона

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин завил, что необходимо получить ответ у президента Франции Эммануэля Макрона о желании направить войска на Украину для того, чтобы говорить о последствиях этого шага.

"Вы сначала у него получите ответ на вопрос, будут там (на Украине) войска или нет, а потом мы будем рассматривать варианты о последствиях этого шага", - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, приведет ли появление регулярных французских войск на Украине к прямому вооруженному конфликту между Россией и Францией.

Владимир Путин Франция Украина Эммануэль Макрон
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