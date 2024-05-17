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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Более 20 природных пожаров тушат в Приамурье и Забайкалье

Более 20 природных пожаров тушат в Приамурье и Забайкалье
Архивное фото
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Наиболее сложная обстановка с природными пожарами на Дальнем Востоке наблюдается в Амурской области и Забайкальском крае, где ситуацию осложняет неблагоприятный прогноз по усилению ветра, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

"Штормовое предупреждение об усилении ветровой нагрузки с порывами 17-22 м/с объявлено на 18 мая по северным районам Амурской области. Такое же предупреждение объявлено и в Забайкальском крае, где ночью 18 мая по восточной половине региона сохранится очень сильный ветер 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям погоды в Забайкалье и Приамурье установились средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности. Работа пожарных осложняется не только погодными условиями, но и ландшафтными особенностями районов действия пожаров, в том числе заболоченными территориями, крутыми склонами.

На 11:00 мск в Амурской области ведут борьбу с огнем на девяти участках природных пожаров, в том числе пять пожаров локализовали. В Забайкальском крае действуют 13 лесных пожаров, два локализованы (остановлено распространение огня).

За прошедшие сутки в Забайкальском крае ликвидировано семь лесных пожаров (огонь прошел 2,9 тыс. га).

В Приамурье ликвидировано три пожара на площади 433 га, в том числе один крупный в Зейском лесничестве.

В Магдагачинском районе Амурской области действует режим ЧС в лесах.

Авиалесоохрана Забайкалье Приамурье Забайкальский край Амурская область
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