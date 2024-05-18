В России действует 51 очаг лесных пожаров на площади 43 тыс. га

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В настоящее время на территории РФ действует 51 очаг лесных пожаров на площади 43 тыс. гектаров, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

"По оперативным данным, действует 51 очаг лесных пожаров на площади 43 058,2 га, из них 13 очагов на площади 1 160,2 га локализованы", - сказал Куренков в субботу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр подчеркнул, что в пятикилометровой зоне от населенных пунктов действует 10 очагов лесных пожаров на площади 519,5 га, три очага на площади 136,5 га локализованы.

Помимо этого, средствами космического мониторинга за сутки зарегистрированы 318 термических точек.