Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В России действует 51 очаг лесных пожаров на площади 43 тыс. га

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В настоящее время на территории РФ действует 51 очаг лесных пожаров на площади 43 тыс. гектаров, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

"По оперативным данным, действует 51 очаг лесных пожаров на площади 43 058,2 га, из них 13 очагов на площади 1 160,2 га локализованы", - сказал Куренков в субботу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр подчеркнул, что в пятикилометровой зоне от населенных пунктов действует 10 очагов лесных пожаров на площади 519,5 га, три очага на площади 136,5 га локализованы.

Помимо этого, средствами космического мониторинга за сутки зарегистрированы 318 термических точек.

Александр Куренков МЧС Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении ракеты "Точка-У" над Белгородской областью

Что произошло за день: суббота, 18 мая

В Минсельхозе РФ исключили риск дефицита кисломолочной продукции

В Минсельхозе РФ исключили риск дефицита кисломолочной продукции

Минцифры анонсировало появление пилотных зон 5G во всех регионах РФ до 2030 года

Минцифры анонсировало появление пилотных зон 5G во всех регионах РФ до 2030 года

Аэропорт Сочи усиливает меры безопасности

Аэропорт Сочи усиливает меры безопасности

Арестованы активы UniCredit, DB, Commerzbank по искам о гарантиях за Linde

Лавров согласился с тем, что Европа для России надолго перестала быть партнером

Следствие назвало предполагаемого взяткодателя Фомина доверенным лицом замминистра Иванова

Следствие назвало предполагаемого взяткодателя Фомина доверенным лицом замминистра Иванова

Четыре авиабомбы HAMMER и две ракеты HARM сбиты над Белгородской областью

Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор

Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });