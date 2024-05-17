Высокая пожарная опасность прогнозируется в южных регионах России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности в ближайшие дни сохранится на западе Южного федерального округа и в регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он утончил, что во всех регионах Южного федерального округа было мало осадков, в первой декаде месяца их выпало около 2-5 мм, поэтому там сейчас сухая почва, что и привело к четвертому и пятому классам пожарной опасности.

Также четвертый и пятый классы пожарной опасности в ближайшие дни сохранятся на юго-западе Иркутской области, в Тыве и Хакасии. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется на юге Забайкальского края, юге Хабаровского края и на севере Приморья.