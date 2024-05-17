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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

После атаки беспилотников в Новороссийске без света остались 16 тыс. человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Трансформатор поврежден на электроподстанции в результате атаки беспилотников накануне ночью в Новороссийске, без света остались около 16 тыс. человек и несколько соцобъектов, сообщает оперштаб Краснодарского края в пятницу.

"В результате отключена линия к подстанциям "Пролетарий", "Новорэс", "Геопорт" и "Кирилловская", которые обеспечивают электричеством около 16 тыс. человек и восемь социальных объектов в районе Цемдолины, Борисовки, пер. Краснознаменного, ул. Цемзавод Пролетарий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к электричеству уже подключили потребителей Цемдолины и Борисовки. В настоящее время остаются в работе две подстанции - "Новорэс", "Геопорт", которые, в свою очередь, запитаны от Кирилловской.

"Завершить все работы и восстановить энергоснабжение в полном объеме планируется завершить к 16:00 мск", - говорится в пресс-релизе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что свыше 10 беспилотных летательных аппаратов подавлены над территорией Новороссийска в Краснодарском крае, в результате возникли локальные возгорания. Также, по информации оперативного штаба региона, два БПЛА пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе. После падения БПЛА на территории НПЗ возникло возгорание, оно ликвидировано.

Вениамин Кондратьев Краснодар Новороссийск Туапсе Краснодарский край
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