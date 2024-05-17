Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Энергоснабжение Новороссийска полностью восстановлено

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Новороссийске полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за удара беспилотников по электроподстанции и повреждения трансформатора, сообщил оперштаб Кубани.

"Все работы завершены, энергоснабжение потребителей полностью восстановлено в 16:52 по Москве.

Трансформатор на подстанции "Гайдук-Тяговая" был поврежден в ночь на 17 мая. В результате была отключена линия к подстанциям, которые обеспечивают электричеством около 16 тысяч человек и восемь социальных объектов в районе Цемдолины, Борисовки, пер. Краснознаменного, ул. Цемзавод Пролетарий.

Ранее свыше 10 беспилотных летательных аппаратов были подавлены над территорией Новороссийска в Краснодарском крае, в результате возникли локальные возгорания. Также, по информации оперативного штаба региона, два БПЛА пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе. После падения БПЛА на территории НПЗ возникло возгорание, оно ликвидировано.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Новороссийск Туапсе Краснодарский край Кубань Гайдук-Тяговая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москва пообещала ответить на запрете вещания российских СМИ в Еврос

Приморский край и Петербург лидируют по количеству компаний с лицензий на алкоголь на душу населения

Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

"Интерфакс" подписал меморандум о сотрудничестве с Союзом информационных агентств стран ОИС

Суд в Москве арестовал зампреда правительства Алтайского края по делу о мошенничестве

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

После атаки беспилотников в Новороссийске без света остались 16 тыс. человек

Более 20 природных пожаров тушат в Приамурье и Забайкалье

Более 20 природных пожаров тушат в Приамурье и Забайкалье

Заморозки прогнозируются в регионах европейской части РФ и в Сибири

Заморозки прогнозируются в регионах европейской части РФ и в Сибири

В Омской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального уровня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });