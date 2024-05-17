Энергоснабжение Новороссийска полностью восстановлено

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Новороссийске полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за удара беспилотников по электроподстанции и повреждения трансформатора, сообщил оперштаб Кубани.

"Все работы завершены, энергоснабжение потребителей полностью восстановлено в 16:52 по Москве.

Трансформатор на подстанции "Гайдук-Тяговая" был поврежден в ночь на 17 мая. В результате была отключена линия к подстанциям, которые обеспечивают электричеством около 16 тысяч человек и восемь социальных объектов в районе Цемдолины, Борисовки, пер. Краснознаменного, ул. Цемзавод Пролетарий.

Ранее свыше 10 беспилотных летательных аппаратов были подавлены над территорией Новороссийска в Краснодарском крае, в результате возникли локальные возгорания. Также, по информации оперативного штаба региона, два БПЛА пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе. После падения БПЛА на территории НПЗ возникло возгорание, оно ликвидировано.