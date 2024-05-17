На территории аэропорта Минвод случился пожар

Возгорание уже локализовано

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - На территории международного аэропорта в Минеральных водах загорелось кафе при входе в терминал прилета, с кафе огонь перекинулся на помещения, находящиеся на ремонте, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Собеседник агентства сказал, что проводилась эвакуация.

Аэропорт продолжал работать в штатном режиме, горели помещения, где проводился ремонт. Непосредственно пассажирские зоны и терминалы пока не затронуты, сказал источник в экстренных службах.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

Пресс-служба аэропорта затем сообщила, что возгорание локализовали.

"Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Пожар локализован. Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме", - сказано в пресс-релизе.