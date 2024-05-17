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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

На территории аэропорта Минвод потушили открытое горение

Там горела кровля двухэтажного здания у автостоянки

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - На территории аэропорта Минеральных вод ликвидировали открытое горение на кровле двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России.

"На территории автостоянки перед аэропортом горела кровля двухэтажного здания на площади 150 кв.м. В настоящее время ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают 55 человек и 10 единиц техники.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах ранее сообщил, что при входе в терминал прилета загорелось кафе, а с него огонь перебросился на ремонтируемые помещения.

МЧС Минеральные воды Минводы
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