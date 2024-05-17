"Интерфакс" подписал меморандум о сотрудничестве с Союзом информационных агентств стран ОИС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и Союз информационных агентств Организации исламского сотрудничества (Союз ОИС) подписали на Форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимный обмен сторонами общедоступным новостным контентом, освещение важных событий, касающихся отношений между Россией и странами ОИС, а также взаимодействие, предполагающее обмен опытом и открытыми данными в сфере финансово-деловой и корпоративной информации, создания цифровых систем для решения бизнес-задач.

Стороны договорились рассмотреть возможность организации совместных информационных проектов, обсудить возможность обмена знаниями и опытом, совершенствования управления, установления культурных связей между СМИ, необходимость самого широкого сотрудничества в технической сфере.

"Мы считаем необходимым расширять прямые контакты с медиаорганизациями исламского мира, чтобы удовлетворить растущий интерес российского предпринимательского и экспертного сообщества к региону. Свидетельство этого интереса, например, изменение географии запросов об иностранных компаниях: если еще недавно нас спрашивали чаще о европейском бизнесе, то теперь в топ-10 самых запрашиваемых стран - Турция, ОАЭ. При этом, что важно, наши клиенты хотят получать информацию "из первых рук", то есть непосредственно из самих стран региона", - сказал директор департамента информационных технологий Группы "Интерфакс" Андрей Оберемок.

"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа. Главное направление деятельности группы - работа с Big Data, разработка IT-продуктов для бизнеса. В состав группы также входит крупнейшее в стране негосударственное информационное агентство "Интерфакс", специализирующееся на оперативных деловых новостях с фокусом на информации, которая позволяет принимать своевременные инвестиционные решения на финансовом рынке. Подписчиками агентства являются крупнейшие банки, брокеры, ведущие российские и зарубежные СМИ, государственные структуры.