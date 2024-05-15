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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

"Интерфакс" презентовал Исламский финансовый индекс

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" на Форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" объявила о создании нового продукта - Исламского финансового индекса (ИФИ) для оценки финансовых рисков в соответствии с нормами шариата и исламской этикой.

Индекс оценивает вероятность финансовой несостоятельности организации на основании более 160 параметров, исключая использование данных об уплаченных и полученных процентах, а также о неисламских процентных кредитах. ИФИ способен также исключать из оценки те организации, которые занимаются недопустимой в шариате деятельностью, такой как производство или торговля алкоголем и табаком.

Индекс учитывает нефинансовые показатели, такие как судебные решения и данные о персонале, что соответствует этическим принципам исламского финансирования, акцентирующим внимание на ответственном бизнес-поведении и социальной ответственности.

ИФИ - это ансамбль ML и AI моделей, созданный на основе данных "СПАРК-Интерфакс" и проверенный участниками российского рынка. При создании модели индекса использовался искусственный интеллект (ИИ).

"Сейчас мы видим высокую потребность и потенциал в развитии финансовых технологий исламского банкинга, объем которого в мире будет расти, значительно обгоняя в росте традиционный финансовый сектор. А применение в Исламском банкинге современных финансовых технологий, таких как ИИ, будет способствовать его доступности и популярности", - заявил директор департамента информационных технологий Группы "Интерфакс" Андрей Обемерок, выступая на Форуме.

По его словам, ИФИ может быть адаптирован для других государств и объединений - ШОС, ЕАЭС, BRICS, ОИС, а также на базе его модели могут быть созданы целевые индексы и скоринги для продуктов исламского банкинга.

"Интерфакс" открыт для сотрудничества к взаимодействию в этом направлении с FinTech компаниями и компаниями, создающими продукты исламского банкинга", - подчеркнул Оберемок.

"Интерфакс" - ведущая в РФ компания по работе с Big Data, более 20 лет создает IT-продукты, которыми пользуется большая часть российских и многие иностранные компании. Одним из самых известных продуктов "Интерфакса" является система "СПАРК-Интерфакс" - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке рисков и обеспечению безопасности бизнеса. "СПАРК" на протяжении последних нескольких лет с большим отрывом от конкурентов возглавляет рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.

Исламский финансовый индекс
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