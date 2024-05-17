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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Закупки зерна в госфонд в пятницу снизились до 3,5 тыс. т

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Закупки зерна в госфонд РФ в пятницу составили 3,51 тыс. тонн на 54,8 млн рублей, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Все купленное зерно - пшеница 3 класса урожая 2023 года.

Объем торгов оказался ниже, чем в четверг (5,4 тыс. тонн на 84,3 млн рублей).

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Всего с 11 декабря 2023 года (89 торговых дней) в фонд закуплено 1 млн 57,05 тыс. тонн зерна на 15,115 млрд рублей. В частности, государство приобрело 18,36 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 276,6 млн рублей), 528,93 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 8,112 млрд рублей), 60 615 тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 886,365 млн рублей), 409 455 тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 5,408 млрд рублей), 4 185 тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 35 505 тонн ржи урожая 2023 года (на 384,7 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 178 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года - 13 982 рубля, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 13 302 рубля, пшеницы 4 класса урожая 2023 года - 12 051 рубль, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 897 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги назначены на 20-23 мая.

Как сообщалось, в ходе интервенций, которые начались 11 декабря 2023 года, планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

НТБ РФ
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