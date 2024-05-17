Площадь посевов под пересев в РФ из-за заморозков составляет порядка 900 тыс. га

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Площадь посевов, которые предстоит пересеять из-за заморозков, приблизилась к 900 тыс. га.

"У нас плохая ситуация, связанная с заморозками. Погода в этом году слегка нас подводит, и у нас выпало фактически - сейчас еще посмотрим, что в Краснодаре будет, там вчера град выпал, - порядка 900 тыс. га на пересев", - сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в пятницу на международной выставке-форуме "Россия".

Накануне ведомство сообщило, что посевы от заморозков погибли на 830 тыс. га.