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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Мантуров в новом правительстве будет координировать технологическое развитие

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров в новом составе правительства займется общей координацией работы кабмина в области технологического развития. Как сообщила пресс-служба правительства, такое распределение обязанностей между своими заместителями утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ведении Мантурова останутся работа Минпромторга, "Роскосмоса", "Росатома" (в части вопросов участия корпорации в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности), Росрезерва, Росстандарта, Роспатента, "Российского экспортного центра", а также Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

В своем новом качестве Мантуров займется "реализацией Национальной технологической инициативы и содействием внедрению результатов инновационной деятельности, вопросами государственной политики в области промышленности, технического регулирования, выполнением программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа, а также цифровизация в курируемых отраслях", говорится в сообщении кабмина.

В его зоне ответственности нового останется также разработка, реализация и контроль национального проекта "Международная кооперация и экспорт", и госполитика в области торговой деятельности, включая внешнюю торговлю.

Мантуров будет курировать вопросы, связанные с обустройством государственной границы, обеспечением гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, первый вице-премьер будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.

Денис Мантуров Михаил Мишустин Минпромторг Правительство
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