В России пройдет "Ночь музеев"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет в стране 18 мая.

В рамках темы акции "Из поколения в поколение. Семейные реликвии" каждый музей построит свою уникальную программу мероприятий на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях, сообщила ранее министр культуры РФ Ольга Любимова,

Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, который организовал "Музейную ночь". В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры РФ во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы работы.

В этом году Минкультуры РФ запустило отдельную акцию, в рамках которой с 18 мая федеральные музеи станут площадками для сбора материалов от жителей страны об истории их семьи. Самые интересные истории будут опубликованы в социальных сетях. В финале акции - ко Дню семьи, любви и верности - на портале Культура.РФ будет создана Виртуальная галерея семейных реликвий.

Государственный музей изобразительных искусств им А.С. Пушкина в "Ночь музеев" продлит работу Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков до 23:00. Посетить музей можно будет по заранее приобретенному билету по специальной стоимости - 100 рублей. В рамках акции также пройдут экскурсии с участниками молодежной программы "Пушкинский.Ю" и сотрудниками ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Вход на "Ночь музеев" в Государственную Третьяковскую галерею будет осуществляется по бесплатным билетам. Вход в Новую Третьяковку по бесплатным билетам с 18:00. Для посетителей вход в Галерею возможен до 23:00, выставки открыты до 24:00. Акция в экспозиции Западного крыла Новой Третьяковки будет проходить до 21:00, вход - до 20:00. Вход для посетителей по бесплатным билетам с 18:00. Но, как уточнили в музее, вход на постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, которое будет работать до 21:00, и в Инженерный корпус, останется платным.

Государственный исторический музей в рамках акции проведет экскурсии, музейные занятия, мастер-классы, исторический стендап "История. Важно" и квест "Лабиринт истории". В Главном здании музея для посетителей будут организованы экскурсии "Тема любви, семьи и творчества в ювелирных изделиях Золотой кладовой" и "Пётр I: семейные истории", а также музейная программа "Женские штучки". Также музей подготовил специальный цикл экскурсий по временным выставкам: Входные билеты и билеты на мероприятия будут доступны со скидкой 50% на сайте и в кассах музея.

В лектории Музеев Московского Кремля во время программы "Жениться по любви: счастливые династические браки" гости узнают о семейных отношениях царей из династии Романовых. Интерактивная музейная программа "Семейный вечер в усадьбе Гедеонова: старинные игры и развлечения в дворянских домах XIX века" расскажет участникам об играх прошлого и предложит развлечься забавными настольными играми и испытать свои литературные способности, приняв участие в викторинах и поэтических состязаниях.

Музей кино в рамках акции проведет мастер-класс о том, как правильно смотреть кино, паблик-ток с киноведом и генеалогом о сохранении семейной памяти, марафон кинопоказов и 5 экскурсий по знаковым выставкам и экспозициям музея (билеты на экскурсии можно будет приобрести за 200 - 350 рублей). Так, посетители смогут попасть на экскурсию по основной экспозиции "Лабиринт истории", экскурсию, посвященной секретам киномеханики, экскурсию по выставке, посвященной 100-летию со дня рождения кинорежиссера Леонида Гайдая, а также посетить мемориальную квартиру Сергея Эйзенштейна.

Российский национальный музей музыки в рамках акции проведет экскурсии "Империя дракона. Музыка и культура Китая" с чайной церемонией, "Опера М.П.Мусоргского "Борис Годунов". История трудного пути" о знаменитой опере Мусоргского и "За кулисами театра", по время которой посетители познакомятся с творчеством дирижера, композитора Н.С. Голованова и узнают о жизни творческой интеллигенции Москвы первой половины XX века. Со скидкой 50% можно будет приобрести билет на выставку "Музыкальная эволюция: от камней до нейросети" об истории и эволюции взаимоотношений человека и музыки.

О балах времен правления императора Николая I расскажет интерактивная программа музея-заповедника "Бородинское поле". В музее-заповеднике "Горки Ленинские" в Ночь музеев начнет работу кинотеатр под открытым небом "Киносад". В музее также пройдут иммерсивные и музыкальные экскурсии, арт-медиация, квест для детей с детективным сюжетом и мастер-класс по составлению семейного древа.

Специальную программу в рамках акции подготовил и Государственный Эрмитаж. Основные события развернутся в пространстве Главного штаба, где гостей ожидают показ мод, викторина, квест и музыкальные паузы. Российский этнографический музей устроит для гостей семейный праздник "Покатилась попинуха!", в рамках которого пройдут веселые игры с мячом разных эпох и народов.

В отделах Литературного музея им. Даля посетители смогут узнать о родовых гнездах, семейных легендах и традициях российских писателей. В Музее-заповеднике М. А. Шолохова проведут вечернюю экскурсию по территории усадьбы. Посетители погрузятся в атмосферу домашнего быта семьи Шолоховых. Всероссийский историко-этнографический музей представит программу "В уездном городе Торжке - моей столице" в музее-заповеднике С. А. Есенина. Посетители познакомятся с историей древнего города от средневековья до пушкинской эпохи.

О семейных традициях XIX века расскажут в музее-заповеднике "Тарханы", где пройдет театрализованное мероприятие с реконструкцией главных событий семейной жизни того времени и тематическая экскурсия о системе воспитания и образования детей. В музее-заповеднике "Кижи" пройдут экскурсии и интерактивные программы, демонстрирующие ценности и семейные устои крестьянского мира Заонежья и связь поколений через ремесленные традиции: участники мероприятий попробуют себя в золотном шитье, изготовлении плуга и глиняных игрушек.