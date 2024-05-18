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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Минобороны РФ сообщило об уничтожении радиолокационной станции ЗРК IRIS-T

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток уничтожили в зоне СВО радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T, сбили 37 беспилотников ВСУ и уничтожили два быстроходных безэкипажных катера.

"Уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, а также склад хранения безэкипажных катеров", - сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета "Точка-У", а также 21 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха"- сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, в западной части Черного моря и на Днепре в прошедшие сутки уничтожены два украинских быстроходных безэкипажных катера.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ IRIS-T Точка-У Vampire HIMARS
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