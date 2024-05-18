Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Старица Харьковской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Север" взяла под контроль населенный пункт Старица Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

"За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области", - сказали в Минобороны.

По его данным, потери армии Украины составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122 мм боевая машина РСЗО "Град", 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и полевой склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка (ЛНР)", - заявили в ведомстве.

Минобороны также сообщило, что российские военные отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). "ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сообщили военные.

По их данным, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый (ДНР).

В военном ведомстве сказали, что в зоне ответственности группировки потери украинской армии составили более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка "Рапира", - заявили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское (ДНР)", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что группировка войск "Центр" отразила пять украинских контратак в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево (ДНР).

По данным министерства, потери армии Украины составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм орудие "Гиацинт-Б", 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское (ДНР)", - сказали военные.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки отражены четыре контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомайорское (ДНР). "ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - отметили в ведомстве.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два танка, три автомобиля, четыре 155 мм гаубицы М777, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 и 152 мм гаубица "Мста-Б".