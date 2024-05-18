Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ вновь внесло изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года, на этот раз существенно ухудшив прогноз перевозок вплоть до 2029 года. Программа учитывает анонсированный ранее перенос поставок магистральных самолетов отечественного производства (SJ-100, МС-21), а также снижение объемов выпуска региональных лайнеров (Ил-114-300, "Байкал", "Ладога"). Теперь в общей сложности планируется выпустить 994 самолета вместо заявленного ранее 1081.

Снижение пассажиропотока

Согласно обновленному базовому прогнозу (утвержден распоряжением правительства от 4 мая), в 2024 году все российские авиакомпании перевезут 98,1 млн человек, включая 77,3 млн внутри страны. В предыдущей редакции документа (утверждена в августе 2023 года) прогноз был на уровне 104,5 млн человек, включая 83,6 млн внутреннего пассажиропотока. В 2023 году всего было перевезено 105,4 млн человек (+11% г/г), таким образом, в этом году ожидается падение показателя на 7%. Прогноз на 2025 год - 89,8 млн человек (предыдущий - 105,6 млн), что предполагает снижение год к году на 8,5%.

С 2026 года ожидается постепенное восстановление трафика: сначала до 92,3 млн человек (предыдущий прогноз - 106,9 млн), в 2027 - до 98,8 млн (против 108,7 млн), в 2028 - до 107,4 млн (против 111,3 млн). На 2029-2030 годы прогнозы, напротив, улучшены - до 118,4 млн против 115,6 млн и до 126,8 млн против 121,3 млн соответственно. Для сравнения - в "допандемийном" 2019 году российские авиакомпании перевезли рекордные 128,1 млн пассажиров.

Обновленный базовый сценарий пассажиропотока

Показатель (млн человек) 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г Объем перевозок на внутренних воздушных линиях 77,7 83 77,3 70,7 72,7 77,8 84,6 93,2 99,8 Объем перевозок на международных воздушных линиях 17,5 22,4 20,8 19,1 19,6 21 22,8 25,2 27 Всего 95,2 105,4 98,1 89,8 92,3 98,8 107,4 118,4 126,8

Предыдущий базовый сценарий пассажиропотока

Показатель (млн человек) 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г Объем перевозок на внутренних воздушных линиях 77,7 82,4 83,6 84,5 85,5 87 89 92,5 97 Объем перевозок на международных воздушных линиях 17,5 20,6 20,9 21,1 21,4 21,7 22,3 23,1 24,3 Всего 95,2 103 104,5 105,6 106,9 108,7 111,3 115,6 121,3

Руководство Минтранса и Росавиации публично не давало прогнозов пассажиропотока на 2024 год. В "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) прогнозировали рост до 113 млн человек. "Восходящий тренд" авиаперевозок поддержат поставки отечественных самолетов и вертолетов, реализуемые ГТЛК в рамках госпрограмм, в том числе с использованием средств Фонда национального благосостояния, говорил "Интерфаксу" глава компании Евгений Дитрих. Всего ГТЛК планировала передать заказчикам в этом году 50 вертолетов модификаций Ми-8, 4 "Ансата" и 4 самолета SJ-100.

Крупнейшая авиационная группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") планирует перевезти в этом году более 50 млн человек против 47,3 млн в 2023 году, заявлял гендиректор компании Сергей Александровский.

Рост пассажирских перевозок в ближайшие годы будет зависеть от возможностей авиакомпаний по увеличению парка, отмечали ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Общий коммерческий парк оценивался АЭВТ в 2,346 тыс. единиц техники, включая 1,332 тыс. самолетов и 1,014 тыс. вертолетов. При этом 89% пассажиров в 2023 году было перевезено на самолетах зарубежного производства, только 10% - на отечественных и 1% - на вертолетах.

По данным АЭВТ, в I квартале 2024 года общий пассажиропоток составил 23 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее. Положительный тренд позволяет надеяться, что по итогам всего года показатель может вырасти на 5%, однако из-за уменьшения резервного парка иностранных самолетов, используемых как донора запчастей, компании могут налетать "чуть меньше, чем в прошлом году", отмечал старший вице-президент "ЮТэйр - пассажирские авиалинии" Дмитрий Белоконь.

"Мы понимаем, что останавливаться в производстве своих самолетов ни в коем случае нельзя, но на горизонте времени, пока нет своих, а старые ветшают, надо завозить "бэушные", как это делает тот же Иран. Наверно, только так можно разгонять дальнейший спрос (на авиаперевозки - ИФ), потому что текущая утилизация флота на предельном уровне. Если ничего не делать, достичь показателей, которые к 2030 году мы ставим, объективно сложно", - говорил Белоконь на отраслевой сессии в рамках выставки "Россия" ранее в мае. "Хотелось бы обратиться за помощью с точки зрения регулятора - и Минтранса, и правительства - в том, чтобы фокус в этой стороне тоже был наведен, и больше бы этим позанимались", - заявил он.

Поставки авиатехники

Измененная комплексная программа отражает объявленный ранее Минпромторгом и "Ростехом" (контролирует ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC)) перенос поставок отечественных самолетов на более поздние сроки. Так, выпуск ближнемагистрального SJ-100 запланирован теперь на 2026 год (причем сразу в количестве 30 штук), тогда как ранее первые два самолета ожидались в 2023 году с последующим выходом на 20 единиц в год.

Первые девять среднемагистральных МС-21 ожидаются в 2025 году, а уже в следующем должен быть выпущен 31 самолет этого типа. Ранее первые 6 штук ожидались в 2024 году. Выход на 72 МС-21 в год, как и ранее, запланирован на 2029 год.

Обновился и график поставок Ту-214: в соответствии с ним в 2022-2023 году уже было поставлено по одному такому лайнеру, еще один будет передан в этом. На 2025 год запланирован выпуск 4 судов, на 2026 - 7. С 2028 года прогнозируется выпуск 28 Ту-214 ежегодно - против ранее заявленных 20 в год, начиная с 2027 года.

Общее число выпущенных к концу 2030 года SJ-100, МС-21 и Ту-214 не изменилось по сравнению с предыдущей версией документа - 142, 270 и 115 единиц соответственно.

Чуть скорректирован план выпуска широкофюзеляжных Ил-96-300. Первые два самолета ранее ожидались в 2025 году - в соответствии с программой они уже были переданы в 2022 и 2023 гг. Всего в 2030 году их должно быть 14 против ранее заявленных 12.

На снижение общего плана выпуска самолетов, до 994 против 1081, в основном повлияли обновленные графики строительства региональных лайнеров - им преимущественно занимается "Уральский завод гражданской авиации". Так, выход на рынок 44-местной "Ладоги" перенесен с 2025 на 2028 год, а всего их теперь планируется выпустить в количестве 105 штук против 140.

Российско-белорусские "Освеи", создаваемые взамен разработанных в Чехословакии L-410, ожидаются в 2027 году в количестве 20 штук, а всего в 2030 году их должно быть 158. Предыдущая версия комплексной программы предполагала выпуск 40 L-410 в 2027 году и 178 - за все время ее действия.

Первые поставки "Байкалов" перенесены с 2024 на 2025 год, всего планируется построить 139 лайнеров этого типа вместо ранее заявленных 154.

Как уже анонсировал "Ростех", появление Ил-114-300 ожидается теперь в 2026 году (ранее предполагалось в 2024). Всего в рамках программы планируется произвести 51 такой самолет против ранее заявленных 70.

Обновленные прогнозные показатели поставок самолетов отечественного производства по годам

Тип самолета Вместимость, человек 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г Всего единиц SSJ-NEW 98-103 - - - - 30 28 28 28 28 142 МС-21-310 181 - 211 - - - 9 31 36 50 72 72 270 Ил-114-300 64 - 68 - - - - 3 12 12 12 12 51 Ту-214 150 - 215 1 1 1 4 7 17 28 28 28 115 Ил-96-300 237 - 300 1 1 - 2 1 2 2 3 2 14 ТВРС-44 "Ладога" 44 - - - - - - 35 35 35 105 "Освей" (ЛМС-192) 15-19 - - - - - 20 46 46 46 158 "Байкал" (ЛМС-901) 9 - - - 5 25 25 25 25 34 139 Итого 2 2 1 20 97 140 226 249 257 994

Предыдущие прогнозные показатели поставок самолетов отечественного производства по годам

Тип самолета Вместимость, человек 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г Всего единиц SSJ-NEW 98-103 - 2 20 20 20 20 20 20 20 142 МС-21-310 181 - 211 - - 6 12 22 36 50 72 72 270 Ил-114-300 64 - 68 - - 2 8 12 12 12 12 12 70 Ту-214 150 - 215 - 3 7 10 15 20 20 20 20 115 Ил-96-300 237 - 300 - - - 2 1 2 2 3 2 12 ТВРС-44 "Ладога" 44 - - - 15 25 25 25 25 25 140 Л-410 15-19 - - - - - 40 46 46 46 178 "Байкал" (ЛМС-901) 9 - - 5 15 25 25 25 25 34 154 Итого 0 5 40 82 120 180 200 223 231 1081

График поставок вертолетной техники также скорректирован. К примеру, "Ансатов" планируется выпустить к концу 2030 года 187 штук против 201, а число произведенных Ми-8МТВ-1, напротив, предполагается увеличить до 212 со 188. Общее число выпущенных вертолетов в рамках программы должно составить 765 против 764 в ее предыдущей версии.