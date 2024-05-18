Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ вновь внесло изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года, на этот раз существенно ухудшив прогноз перевозок вплоть до 2029 года. Программа учитывает анонсированный ранее перенос поставок магистральных самолетов отечественного производства (SJ-100, МС-21), а также снижение объемов выпуска региональных лайнеров (Ил-114-300, "Байкал", "Ладога"). Теперь в общей сложности планируется выпустить 994 самолета вместо заявленного ранее 1081.
Снижение пассажиропотока
Согласно обновленному базовому прогнозу (утвержден распоряжением правительства от 4 мая), в 2024 году все российские авиакомпании перевезут 98,1 млн человек, включая 77,3 млн внутри страны. В предыдущей редакции документа (утверждена в августе 2023 года) прогноз был на уровне 104,5 млн человек, включая 83,6 млн внутреннего пассажиропотока. В 2023 году всего было перевезено 105,4 млн человек (+11% г/г), таким образом, в этом году ожидается падение показателя на 7%. Прогноз на 2025 год - 89,8 млн человек (предыдущий - 105,6 млн), что предполагает снижение год к году на 8,5%.
С 2026 года ожидается постепенное восстановление трафика: сначала до 92,3 млн человек (предыдущий прогноз - 106,9 млн), в 2027 - до 98,8 млн (против 108,7 млн), в 2028 - до 107,4 млн (против 111,3 млн). На 2029-2030 годы прогнозы, напротив, улучшены - до 118,4 млн против 115,6 млн и до 126,8 млн против 121,3 млн соответственно. Для сравнения - в "допандемийном" 2019 году российские авиакомпании перевезли рекордные 128,1 млн пассажиров.
Обновленный базовый сценарий пассажиропотока
|Показатель (млн человек)
|2022г
|2023г
|2024г
|2025г
|2026г
|2027г
|2028г
|2029г
|2030г
|Объем перевозок на внутренних воздушных линиях
|77,7
|83
|77,3
|70,7
|72,7
|77,8
|84,6
|93,2
|99,8
|Объем перевозок на международных воздушных линиях
|17,5
|22,4
|20,8
|19,1
|19,6
|21
|22,8
|25,2
|27
|Всего
|95,2
|105,4
|98,1
|89,8
|92,3
|98,8
|107,4
|118,4
|126,8
Предыдущий базовый сценарий пассажиропотока
|Показатель (млн человек)
|2022г
|2023г
|2024г
|2025г
|2026г
|2027г
|2028г
|2029г
|2030г
|Объем перевозок на внутренних воздушных линиях
|77,7
|82,4
|83,6
|84,5
|85,5
|87
|89
|92,5
|97
|Объем перевозок на международных воздушных линиях
|17,5
|20,6
|20,9
|21,1
|21,4
|21,7
|22,3
|23,1
|24,3
|Всего
|95,2
|103
|104,5
|105,6
|106,9
|108,7
|111,3
|115,6
|121,3
Руководство Минтранса и Росавиации публично не давало прогнозов пассажиропотока на 2024 год. В "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) прогнозировали рост до 113 млн человек. "Восходящий тренд" авиаперевозок поддержат поставки отечественных самолетов и вертолетов, реализуемые ГТЛК в рамках госпрограмм, в том числе с использованием средств Фонда национального благосостояния, говорил "Интерфаксу" глава компании Евгений Дитрих. Всего ГТЛК планировала передать заказчикам в этом году 50 вертолетов модификаций Ми-8, 4 "Ансата" и 4 самолета SJ-100.
Крупнейшая авиационная группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") планирует перевезти в этом году более 50 млн человек против 47,3 млн в 2023 году, заявлял гендиректор компании Сергей Александровский.
Рост пассажирских перевозок в ближайшие годы будет зависеть от возможностей авиакомпаний по увеличению парка, отмечали ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Общий коммерческий парк оценивался АЭВТ в 2,346 тыс. единиц техники, включая 1,332 тыс. самолетов и 1,014 тыс. вертолетов. При этом 89% пассажиров в 2023 году было перевезено на самолетах зарубежного производства, только 10% - на отечественных и 1% - на вертолетах.
По данным АЭВТ, в I квартале 2024 года общий пассажиропоток составил 23 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее. Положительный тренд позволяет надеяться, что по итогам всего года показатель может вырасти на 5%, однако из-за уменьшения резервного парка иностранных самолетов, используемых как донора запчастей, компании могут налетать "чуть меньше, чем в прошлом году", отмечал старший вице-президент "ЮТэйр - пассажирские авиалинии" Дмитрий Белоконь.
"Мы понимаем, что останавливаться в производстве своих самолетов ни в коем случае нельзя, но на горизонте времени, пока нет своих, а старые ветшают, надо завозить "бэушные", как это делает тот же Иран. Наверно, только так можно разгонять дальнейший спрос (на авиаперевозки - ИФ), потому что текущая утилизация флота на предельном уровне. Если ничего не делать, достичь показателей, которые к 2030 году мы ставим, объективно сложно", - говорил Белоконь на отраслевой сессии в рамках выставки "Россия" ранее в мае. "Хотелось бы обратиться за помощью с точки зрения регулятора - и Минтранса, и правительства - в том, чтобы фокус в этой стороне тоже был наведен, и больше бы этим позанимались", - заявил он.
Поставки авиатехники
Измененная комплексная программа отражает объявленный ранее Минпромторгом и "Ростехом" (контролирует ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC)) перенос поставок отечественных самолетов на более поздние сроки. Так, выпуск ближнемагистрального SJ-100 запланирован теперь на 2026 год (причем сразу в количестве 30 штук), тогда как ранее первые два самолета ожидались в 2023 году с последующим выходом на 20 единиц в год.
Первые девять среднемагистральных МС-21 ожидаются в 2025 году, а уже в следующем должен быть выпущен 31 самолет этого типа. Ранее первые 6 штук ожидались в 2024 году. Выход на 72 МС-21 в год, как и ранее, запланирован на 2029 год.
Обновился и график поставок Ту-214: в соответствии с ним в 2022-2023 году уже было поставлено по одному такому лайнеру, еще один будет передан в этом. На 2025 год запланирован выпуск 4 судов, на 2026 - 7. С 2028 года прогнозируется выпуск 28 Ту-214 ежегодно - против ранее заявленных 20 в год, начиная с 2027 года.
Общее число выпущенных к концу 2030 года SJ-100, МС-21 и Ту-214 не изменилось по сравнению с предыдущей версией документа - 142, 270 и 115 единиц соответственно.
Чуть скорректирован план выпуска широкофюзеляжных Ил-96-300. Первые два самолета ранее ожидались в 2025 году - в соответствии с программой они уже были переданы в 2022 и 2023 гг. Всего в 2030 году их должно быть 14 против ранее заявленных 12.
На снижение общего плана выпуска самолетов, до 994 против 1081, в основном повлияли обновленные графики строительства региональных лайнеров - им преимущественно занимается "Уральский завод гражданской авиации". Так, выход на рынок 44-местной "Ладоги" перенесен с 2025 на 2028 год, а всего их теперь планируется выпустить в количестве 105 штук против 140.
Российско-белорусские "Освеи", создаваемые взамен разработанных в Чехословакии L-410, ожидаются в 2027 году в количестве 20 штук, а всего в 2030 году их должно быть 158. Предыдущая версия комплексной программы предполагала выпуск 40 L-410 в 2027 году и 178 - за все время ее действия.
Первые поставки "Байкалов" перенесены с 2024 на 2025 год, всего планируется построить 139 лайнеров этого типа вместо ранее заявленных 154.
Как уже анонсировал "Ростех", появление Ил-114-300 ожидается теперь в 2026 году (ранее предполагалось в 2024). Всего в рамках программы планируется произвести 51 такой самолет против ранее заявленных 70.
Обновленные прогнозные показатели поставок самолетов отечественного производства по годам
|Тип самолета
|Вместимость, человек
|2022г
|2023г
|2024г
|2025г
|2026г
|2027г
|2028г
|2029г
|2030г
|Всего единиц
|SSJ-NEW
|98-103
|-
|-
|-
|-
|30
|28
|28
|28
|28
|142
|МС-21-310
|181 - 211
|-
|-
|-
|9
|31
|36
|50
|72
|72
|270
|Ил-114-300
|64 - 68
|-
|-
|-
|-
|3
|12
|12
|12
|12
|51
|Ту-214
|150 - 215
|1
|1
|1
|4
|7
|17
|28
|28
|28
|115
|Ил-96-300
|237 - 300
|1
|1
|-
|2
|1
|2
|2
|3
|2
|14
|ТВРС-44 "Ладога"
|44
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|35
|35
|35
|105
|"Освей" (ЛМС-192)
|15-19
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|46
|46
|46
|158
|"Байкал" (ЛМС-901)
|9
|-
|-
|-
|5
|25
|25
|25
|25
|34
|139
|Итого
|2
|2
|1
|20
|97
|140
|226
|249
|257
|994
Предыдущие прогнозные показатели поставок самолетов отечественного производства по годам
|Тип самолета
|Вместимость, человек
|2022г
|2023г
|2024г
|2025г
|2026г
|2027г
|2028г
|2029г
|2030г
|Всего единиц
|SSJ-NEW
|98-103
|-
|2
|20
|20
|20
|20
|20
|20
|20
|142
|МС-21-310
|181 - 211
|-
|-
|6
|12
|22
|36
|50
|72
|72
|270
|Ил-114-300
|64 - 68
|-
|-
|2
|8
|12
|12
|12
|12
|12
|70
|Ту-214
|150 - 215
|-
|3
|7
|10
|15
|20
|20
|20
|20
|115
|Ил-96-300
|237 - 300
|-
|-
|-
|2
|1
|2
|2
|3
|2
|12
|ТВРС-44 "Ладога"
|44
|-
|-
|-
|15
|25
|25
|25
|25
|25
|140
|Л-410
|15-19
|-
|-
|-
|-
|-
|40
|46
|46
|46
|178
|"Байкал" (ЛМС-901)
|9
|-
|-
|5
|15
|25
|25
|25
|25
|34
|154
|Итого
|0
|5
|40
|82
|120
|180
|200
|223
|231
|1081
График поставок вертолетной техники также скорректирован. К примеру, "Ансатов" планируется выпустить к концу 2030 года 187 штук против 201, а число произведенных Ми-8МТВ-1, напротив, предполагается увеличить до 212 со 188. Общее число выпущенных вертолетов в рамках программы должно составить 765 против 764 в ее предыдущей версии.