Российские авиакомпании сократили полугодовой операционный убыток в 4,1 раза

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании закончили I полугодие 2024 года с общим операционным убытком в размере 8,6 млрд рублей, что в 4,1 раза меньше убытка за тот же период 2023 года, говорится в материалах Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Общие доходы перевозчиков, по данным АЭВТ, составили 859,9 млрд рублей (+27%), общие расходы - 868,5 млрд рублей (+21,5%).

Как сообщалось, за восемь месяцев 2024 года авиакомпании перевезли 75,4 млн человек, что на 6,2% больше, чем год назад: внутренний трафик составил 57,6 млн (+2,2%), зарубежный - 17,8 млн (+21,7%). Совокупный пассажирооборот за этот период достиг 192,8 млрд пассажиро-километров (+8,8%), только за август - 31 млрд пкм (+4,5%).

Как отмечают в АЭВТ, несмотря на положительную динамику операционных показателей перевозчиков, темпы роста пассажиропотока замедляются. На внутренних линиях рынок фактически переходит к стагнации, на международных - снижается эффект "низкой базы" прошлого года.

Высокий процент занятости кресел за 8 месяцев (89,4%) свидетельствует о дефиците провозной емкости, считают в ассоциации. Отсутствие возможности по расширению парка самолетов в ближнесрочной перспективе "не позволит авиакомпаниям нарастить свои провозные емкости для адекватного удовлетворения пассажирского спроса".

"Для сохранения финансовой устойчивости отечественных авиакомпаний требуется усиление мер государственного контроля за стоимостью поставляемых естественными монополиями товаров и услуг, так как их необоснованный рост неминуемо ведет к удорожанию услуг воздушного транспорта для конечного потребителя", - также отметили в АЭВТ.

В состав АЭВТ входят 23 российских авиапредприятий, среди которых "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр".