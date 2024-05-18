Пожарная часть в Рубежном в ЛНР повреждена из-за обстрела ВСУ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пожарная часть в городе Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) подверглась обстрелу со стороны украинской армии, сообщили в субботу в МЧС России.

"Пожарная часть пострадала из-за обстрела ВСУ. В городе Рубежное повреждены остекление здания и автоцистерна в 62 пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По его данным, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.