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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 21:27

В ЛНР ракетный удар пришелся по складу ГСМ в Свердловске

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в результате ракетного удара получил повреждения склад горюче-смазочных материалов в Свердловске, сообщил в Telegram глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Свердловску поврежден склад с ГСМ", - написал он.

Данные о пострадавших в результате обстрела уточняются. Аварийные службы уже занимаются устранением последствий удара.

"Предпринимаются все меры, чтобы пожар не распространялся на соседние строения", - написал Пасечник.

Леонид Пасечник ЛНР Свердловск
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