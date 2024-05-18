Минцифры планирует создать в РФ единую платформу видеонаблюдения

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Единую платформу видеонаблюдения, куда будут собираться потоки из региональных и городских систем "Безопасный город", планируется создать в России. Это предусмотрено проектом нацпрограммы "Экономика данных", сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

"Безопасный город. Единая платформа видеонаблюдения, которая позволит собрать видеопотоки с региональных платформ безопасных городов и регионов по всем субъектам РФ, создать единый гибкий контакт-центр, который в случае, не дай бог, возникновения чрезвычайных ситуаций позволит перекидывать голосовую нагрузку с одного субъекта на другой для того, чтобы люди могли дозвониться и получить необходимые консультации и необходимую поддержку. Это основное, куда мы будем двигаться", - сказал Угнивенко в ходе пленарной сессии Дня экономики данных и цифровой трансформации государства на выставке-форуме "Россия".

По его словам, "в первую очередь это направлено на предотвращение правонарушений, аналитику, которую возможно собирать для предотвращения каких-то чрезвычайных ситуаций".

"А в случае их наступления - (на) гибкий подход во взаимодействии регионов с гражданами, региона - с федеральным центром для того, чтобы не было никаких проблем у наших людей, если вдруг надо будет обратиться по какой-то чрезвычайной ситуации", - добавил Угнивенко.

В середине марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что каждая третья камера видеонаблюдения из более 1 млн установленных в рамках "Безопасного города" в России подключена к системе распознавания лиц, а все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера. По словам Шадаева, дальше технологии видеонаблюдения, кроме безопасности, используются для контроля содержания объектов благоустройства, чистоты улиц, своевременности вывоза мусора.

В конце ноября прошлого года газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минцифры предлагает включить в нацпроект "Экономика данных" инициативу, предполагающую создание национальной платформы для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения РФ.