Глава МЧС сообщил о выплате 7 млрд руб. жителям Оренбуржья, пострадавшим от паводка

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Почти 7 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр уточнил, что приняты 540 440 заявлений.

Он отметил, что в настоящее время в Оренбургской области остаются затопленными в двух населенных пунктах 232 жилых дома, 272 приусадебных участка, восемь низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. Эвакуированы 17 800 человек, в том числе 4947 детей, из них в пунктах временного размещения находятся 282 человека, в том числе 51 ребенок.

Владимир Путин в свою очередь потребовал от МЧС России незамедлительно провести работу по оценке ущерба для домохозяйств от последствий наводнений в стране.

"Нужно все это осушать, и вовремя чтобы, без задержки такая оценка происходила. С учетом того, о чем мы говорили в последний раз на совещании с участием и руководителей муниципалитетов, министров федеральных. Прошу просто обратить на это внимание, потому что быстро лето пройдет, а нам нужно за лето по-максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд", - сказал Путин на встрече с главами МЧС и Минприроды.