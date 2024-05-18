Глава МЧС сообщил о подтоплении почти 1,4 тыс. жилых домов в десяти регионах РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В десяти регионах России из-за весеннего половодья подтоплены почти 1,4 тыс. жилых домов и более 5,8 тыс. дачных домов, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"На сегодняшний день в 10 субъектах РФ в 117 населенных пунктах подтоплены 1373 жилых дома, 5892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов", - сказал министр в субботу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Курганской области остаются затопленными в четырех населенных пунктах 164 жилых и 5542 дачных дома, 5786 приусадебных участков, 4 низководных моста и 12 участков автомобильных дорог. Эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей, из них в трех пунктах временного размещения находится 151 человек, в том числе 40 детей. От пострадавших граждан приняты 40 906 заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 240 млн рублей.

В Тюменской области затоплены в 43 населенных пунктах 285 жилых и 347 дачных домов, 3 209 приусадебных участков, 10 низководных мостов, 38 участков автомобильных дорог и четыре социально значимых объекта. "Благодаря слаженным действиям удалось не допустить подтопления федеральной трасс Р402 "Тюмень - Омск", - сказал Куренков.

Эвакуированы 6 951 человек, в том числе, 2 029 детей, из них в 14 ПВР размещены 210 человек, в том числе 64 ребенка. От пострадавших граждан приняты 28 937 заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.

В Омской области затоплены в 34 населенных пунктах 605 жилых домов, 1037 приусадебных участков и семь участков автомобильных дорог. Эвакуированы 2 041 человек, в том числе 704 ребенка, из них в ПВР размещены 292 человека, в том числе 111 детей. От граждан приняты 5 290 заявлений, осуществлены выплаты единовременной материальной помощи 145 гражданам на общую сумму один млн 450 тыс. рублей.