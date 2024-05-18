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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Глава МЧС сообщил о подтоплении почти 1,4 тыс. жилых домов в десяти регионах РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В десяти регионах России из-за весеннего половодья подтоплены почти 1,4 тыс. жилых домов и более 5,8 тыс. дачных домов, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"На сегодняшний день в 10 субъектах РФ в 117 населенных пунктах подтоплены 1373 жилых дома, 5892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов", - сказал министр в субботу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Курганской области остаются затопленными в четырех населенных пунктах 164 жилых и 5542 дачных дома, 5786 приусадебных участков, 4 низководных моста и 12 участков автомобильных дорог. Эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей, из них в трех пунктах временного размещения находится 151 человек, в том числе 40 детей. От пострадавших граждан приняты 40 906 заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 240 млн рублей.

В Тюменской области затоплены в 43 населенных пунктах 285 жилых и 347 дачных домов, 3 209 приусадебных участков, 10 низководных мостов, 38 участков автомобильных дорог и четыре социально значимых объекта. "Благодаря слаженным действиям удалось не допустить подтопления федеральной трасс Р402 "Тюмень - Омск", - сказал Куренков.

Эвакуированы 6 951 человек, в том числе, 2 029 детей, из них в 14 ПВР размещены 210 человек, в том числе 64 ребенка. От пострадавших граждан приняты 28 937 заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.

В Омской области затоплены в 34 населенных пунктах 605 жилых домов, 1037 приусадебных участков и семь участков автомобильных дорог. Эвакуированы 2 041 человек, в том числе 704 ребенка, из них в ПВР размещены 292 человека, в том числе 111 детей. От граждан приняты 5 290 заявлений, осуществлены выплаты единовременной материальной помощи 145 гражданам на общую сумму один млн 450 тыс. рублей.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
Хроника 30 марта – 18 мая 2024 годаПаводок в России
Александр Куренков МЧС РФ Владимир Путин
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