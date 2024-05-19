Славянский НПЗ на Кубани приостановил работу после атаки дронов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае после атаки беспилотников минувшей ночью приостановил работу, сообщил "Интерфаксу" директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.

"Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства", - сообщил он.

В компании добавили, что пока нет ясности, когда завод возобновит работу.

Как сообщал ранее глава Славянского района Кубани Роман Синяговский, в ночь на 19 мая во время атаки БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский. Он отмечал, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.