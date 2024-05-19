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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:34

Славянский НПЗ на Кубани приостановил работу после атаки дронов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае после атаки беспилотников минувшей ночью приостановил работу, сообщил "Интерфаксу" директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.

"Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства", - сообщил он.

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В компании добавили, что пока нет ясности, когда завод возобновит работу.

Как сообщал ранее глава Славянского района Кубани Роман Синяговский, в ночь на 19 мая во время атаки БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский. Он отмечал, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

"Славянск ЭКО" - нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты как на экспорт, так и на внутренний рынок. Ключевой актив - Славянский НПЗ, который расположен в городе Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Мощность НПЗ - 5,2 млн тонн в год, его доля в общем объеме переработки нефти в ЮФО составляет 9%.

Согласно презентации компании, представленной в феврале 2024 года, Роберт Паранянц владеет 75% капитала компании, Валерий Паранянц - 25%.

Краснодарский край Славянский НПЗ Эдуард Труднев Славянск ЭКО
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