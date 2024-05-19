Шесть беспилотников упали на территорию Cлавянского НПЗ на Кубани

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Шесть дронов упали на территории НПЗ, и еще два взрыва были зафиксированы возле кладбища и в одном из хуторов в Славянском районе Краснодарского края, сообщает глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале.

"В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский", - написал он.

Синяговский отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте падений БПЛА работают специальные службы.