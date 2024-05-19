Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 103 дронов ВСУ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили за сутки более ста украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых самолетного типа над территорией России в ночное время", - говорится в сообщении ведомства.

По данным военных, также за сутки сбито: тактическая ракета "Точка-У", 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре авиабомбы Hammer, две противорадиолокационные ракеты HARM, девять реактивных снарядов систем HIMARS и "Ольха".

Как говорится в сообщении Минобороны, "оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах".